После пенальти мяч перелетел стадион

Брайон Бробби не выглядел грустным. Фото: "Аякс"

Нападающий "Аякса" Брайан Бробби неудачно исполнил пенальти в матче молодежного первенства, мяч перелетел через трибуну стадиона.

В матче молодежного чемпионата Нидерландов случился довольно курьезный эпизод. "Алмере" минимально обыграл "Аякс" - 1: 0. Хотя у гранда был шанс взять ничью.

По ходу встречи в ворота "Алмере" был назначен пенальти. Бить с 11 метров вызвался Брайан Бробби. Между прочим двукратный чемпион Европы среди юниоров. Но его удар только рассмешил зрителей. Мяч полетел не только выше ворот, но и перелетел через трибуну и упал за пределами стадиона.

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Фаны "Аякса" достаточно поиздевались над игроком. Они недолюбливают Бробби после того, как он подписал контракт с "Лейпцигом" и летом поедет в Германию. Недавно Брайан Бробби забил гол в матче "Ромы" и "Аякса".