Португальский середняк хочет купить лучшего бомбардира Украины

Шахаба перевели в дубль "Олимпика". Фото "Олимпик"

Португальский "Риу Аве" заинтересован в трансфере форварда "Олимпика" Шахаба Захеди, сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, донецкий клуб получил предложение в размере €300 тыс. за иранского нападающего. Также португальский клуб предлагает 30% последующей сделки по Шахабу.

Сообщается, что зарплата футболиста в "Олимпике" составляет €5 тыс., он один из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Ранее была информация, что форвард подписал предварительный контракт с "Зарей", его перевели тренироваться с дублем "Олимпика".

В нынешнем сезоне Шахаб сыграл 11 матчей, в которых забил 8 мячей.

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"Риу Аве" идет на 10-м месте в чемпионате Португалии.