Показали топ-5 найкразих голов "Динамо" в этом сезоне - видео

Вербич и Цыганков стали авторами одной из лучших комбинаций в УПЛ

Портал FootballHub назвал 5 лучших голов киевского "Динамо" в первой части УПЛ.

Самым результативным в топ-5 голов стал Виктор Цыганков - он не только забивал, но и здорово ассистировал и разгонял атаки.

Не обошли гол Шапаренко в ворота донецкого Шахтера и неистовый выстрел Сидорова в матче с луганской Зарей.

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Опубликовали видео из топ-50 самых эффектных нокаутами 2018 года. В десятку лучших попали и два нокаута от украинских бойцов.