"Почему я должен как-то не так себя чувствовать" - Луческу вспомнил, как просил футболку у Месси

Лионель Месси и Мирча Луческу пообщались после матча. Фото: Barça Worldwide

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу вспомнил, как говорил с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

После матча Лиги чемпионов румынский тренер попросил футболку в звездного аргентинца.

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"Это было после матча. Я увидел, что он взволнован. Потом подумал: у меня есть несколько известных футболок, и я столько раз играл против него, а у меня нет его футболки. Я сказал:" Лео, у меня есть футболка Пеле, и мне бы хотелось и твою". Он сказал: "Почему бы и нет?" Я действительно впечатлен, он невероятный.

Почему я должен как-то не так себя в связи с этим чувствовать? У меня футболка Пеле с матча 1970 года вся в грязи и траве. Я тогда дал ему свою футболку, вы можете видеть на фотографиях, как мы меняемся футболками", - цитирует Луческу Digi Sport.

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Динамо" в гостях уступило "Барселоне" -1:2. Первый гол в ворота динамовцев забил Лионель Месси. Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В своем первом сезоне он выиграл все внутренние турниры с киевлянами и смог вывести команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.