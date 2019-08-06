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вторник, 06 августа 2019 23:55

Почему "Динамо" проиграло "Брюгге

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Почему &quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Брюгге
Команде Хацкевича не хватило реализации голевых моментов в первом матче против "Брюгге"

В первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" в гостях проиграло бельгийскому "Брюгге" - 0: 1

"Динамо" не могло рассчитывать на всех ведущих игроков. Лидер киевлян Виктор Цыганков пока не готов на сто процентов. В Брюгге он остался на скамейке запасных вместе с форвардом Франом Солем. Перед матчем получил травму ведущий опорник "Динамо" Владимир Шепелев. Киевлянам нужно было перестраивать игру команды в середине поля.

Александр Хацкевич удивил своего визави. В матче в Бельгии ожидали, что хозяева поля пойдут в атаку с первых минут. Но "Динамо" предложило сопернику высокий прессинг и контроль мяча. К этому подопечные Клемана были готовы.

"Динамо" могло решить не только судьбу матча, но и противостояние, в первые 20 минут игры. Динамовцы в первые 20 минут игры имели 3 хороших момента у ворот Миньйоле. Караваева, Вербича и Беседину не хватило мастерства, чтобы забить мяч в ворота соперника.

"Динамо" могло решить судьбу матча в первые 20 минут игры


Игра проходила без середины поля. Обе команды создавали моменты у ворот друг друга. Каждый из соперников имел возможность приближаться к воротам соперника и проводить быстрые контратаки. Киевляне часто оказывались в ситуации 3 в 3, или 4 в 4, но не смогли реализовать имеющееся пространство.

Опорная зона "Динамо" не смогла сдержать соперника. Во второй половине первого тайма игроки "Брюгге" начали играть более агрессивно в атаке, контролировать мяч, давить на "Динамо". Полузащитники киевлян не смогли ответить достойным сопротивлением. Бельгийцы без проблем доходили до ворот Бойко, создавая моменты. Сидорчук, Гармаш и Буяльский просто не успевали за скоростью соперника. В такой момент не хватало травмированного Шепелева, который умеет придержать игре и отдать острую передачу.

Беньямин Вербич провел слабый матч. Учитывая отсутствие Цыганкова в стартовом составе, именно на Вербича была надежда, как лидера атак киевлян. Но словенец снова провел невыразительный матч. Не использовал хороший момент в первом тайме, выглядел не эффективно в игре один в один против защитника.

Вербич провалил игру


"Брюгге" показал себя зависимой командой от собственной игры и лидера, Ганса Ванакена. Бельгийский вице - чемпион ничего не показывал на поле, пока "Динамо" не позволяло. Как только захватили инициативу, и Ванакен получил свободу - "Брюгге" сразу почувствовал собственную уверенность и начал создавать опасность у ворот Бойко.

Замены "Динамо" не усилили игру команды. В перерыве Александр Хацкевич решился на двойную замену. Вместо Беседина и Караваева на поле появились Цыганков и Родригес. Обоим футболистам не удалось усилить игру украинской команды. Игроки выполнили много беговой работы. Но Родригесу явно не хватало сыгранности с партнерами, а Цыганкову - игровых кондиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" узнало потенциального соперника в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов


Ответный матч "Динамо" - "Брюгге" состоится 13 августа в Киеве. Начало игры в 20. 30.

Автор: Сергей Тищенко
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