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пятница, 23 июля 2021 18:51

Победитель Лиги Европы отменил матч с "Динамо"

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Победитель Лиги Европы отменил матч с &quot;Динамо&quot;
Унаи Эмери выиграл четвертую Лигу Европы в своей карьере. Фото: REUTERS

Победитель Лиги Европы-2020/21 испанский "Вильярреал" отменил товарищеский матч против киевского "Динамо".

В составе испанского клуба обнаружены два игроков инфицированных коронавируса, сообщает сайт "желтой субмарины".

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За возможных контактов с зараженными в инкубационный период и для сохранения здоровья клуб решил отменить поездки на три ближайших спарринга - с "Гонведом" в Венгрии, а также с "Динамо" и "Гертой" в Австрии.

"Вильярреал" продолжит тренироваться на базе. Клуб хочет найти два спарринг-партнеры в ближайших окрестностях, а следующая товарищеская встреча запланирована на 31 июля - против "Марселя" во Франции.

1 августа "Динамо" начнет сезон в чемпионате Украины матчем против "Вереса".

В рамках розыгрыша Лиги Европы "Динамо" проиграло "Вильярреала" на стадии 1/8 финала.

В финале Лиги Европы "Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.

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