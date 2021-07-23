Победитель Лиги Европы отменил матч с "Динамо"

Победитель Лиги Европы-2020/21 испанский "Вильярреал" отменил товарищеский матч против киевского "Динамо".
В составе испанского клуба обнаружены два игроков инфицированных коронавируса, сообщает сайт "желтой субмарины".
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За возможных контактов с зараженными в инкубационный период и для сохранения здоровья клуб решил отменить поездки на три ближайших спарринга - с "Гонведом" в Венгрии, а также с "Динамо" и "Гертой" в Австрии.
"Вильярреал" продолжит тренироваться на базе. Клуб хочет найти два спарринг-партнеры в ближайших окрестностях, а следующая товарищеская встреча запланирована на 31 июля - против "Марселя" во Франции.
1 августа "Динамо" начнет сезон в чемпионате Украины матчем против "Вереса".
В рамках розыгрыша Лиги Европы "Динамо" проиграло "Вильярреала" на стадии 1/8 финала.
В финале Лиги Европы "Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.
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