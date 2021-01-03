Палкин поставил оценку тренеру "Шахтера"

Палкин считает год "Шахтера" удачным. Фото "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин оценил работу главного тренера команды Луиша Каштру в 2020-м году.

- Для нас самое главное - европейские турниры и чемпионат Украины. Если возьмем прошлый сезон, то "Шахтер" выиграл чемпионат с громадным отрывом от второго места, дошел до полуфинала Лиги Европы. Потом у нас происходит пандемия - мир сходит со своих обычных рельс. Естественно, это влияет на команду, на клуб, на украинский чемпионат и весь мир. У нас происходит "эффект домино". Мы понимаем причины. При всем при этом, у нас "группа смерти" в Лиге чемпионов, но мы выходим из нее, оставляя "Интер" на четвертой позиции. На секундочку - команду, которая стоит 630 млн евро и которую возглавляет один из лучших тренеров в мире. Это дорогого стоит. Поэтому я считаю, что Луиш Каштру провел этот год очень достойно, солидно и ему нужно поставить "пятерку" по пятибалльной шкале, - считает Сергей Палкин.

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В чемпионате Украины "Шахтер" идет вторым, отставая на 1 балл от киевского "Динамо".