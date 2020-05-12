"Он пробыл там полтора дня": Зинченко мог перейти в "Зенит"

Александр Зинченко начинал играть на взрослом уровне в России. Фото: ФК "УФА"

Игрок сборной Украины Александр Зинченко не смог пройти просмотр во второй команде российского "Зенита".

Зинченко пригласили на просмотр в молодежную команду "Зенита", но украинца не смогли оценить.

"В Лужниках периодически играют известные ветераны. Вместе с нами поддерживал форму и Зинченко. Мне предложили взять на просмотр. Увидев его вживую даже на нашем уровне, я понял, что это действительно футболист. Вскоре он уехал в Питер, в" Зенит-2 ". Он пробыл там полтора дня, после чего агенты увезли его в" Рубин ".

В той истории были сложности. Но мне было по-человечески приятно, что парень заиграл на таком уровне. Рад, что я тогда увидел в нем футболиста. Мне как специалисту до сих пор приятно, и я продолжаю за ним следить. Оказался бы Зинченко тогда в "Зените", возможно, и не было бы в его карьере такого хэппи-энда ", - рассказал ексскаут "Зенита" Дмитрий Баранник в интервью "Чемпионат".

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Александр Зинченко является воспитанником "Шахтря". В 2014 году разыграл конатркт с "Шахтером" и моихав в Россию к матери, которая работала в Москве. Подписал контаркт с "Уфой". В 2015 году стал игроком "Манчестер Сити". Играл один сезон в ПСВ на правах аренды.