"Он хотел взять от жизни все" - Луческу о смерти Марадоны

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1431
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 729
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 801
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2502
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1764
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6606
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Досрочный выход из группы "Баварии" и "Манчестер Сити": результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов
Досрочный выход из группы "Баварии" и "Манчестер Сити": результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов
"Реал" во второй раз обыграл "Интер"
"Реал" во второй раз обыграл "Интер"
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру
Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру
Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"
Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 306
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 315
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 117
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 369
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 63
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
четверг, 26 ноября 2020 17:37

"Он хотел взять от жизни все" - Луческу о смерти Марадоны

  Комментировать
&quot;Он хотел взять от жизни все&quot; - Луческу о смерти Марадоны
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: УНИАН

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал смерть выдающегося аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Вероятно, для будущих поколений было бы лучше, если бы Марадона оставил о себе только хорошие воспоминания. Но это был бы не он. Диего прожил жизнь со всеми ее моментами, даже плохими. Он хотел взять от жизни все, прожить его с максимальной интенсивностью, а иногда и за ее пределами ".

Он прожил всего 60 лет, а другие живут сотни. Марадона ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон ... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции людям ... Диего никогда не переживал, что он больше не может соответствовать своему таланту, и это его погубило", - отметил Луческу в комментарии Gazeta Sporturilor

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Огромная потеря для мира в целом" - Зидан о смерти Марадоны

Диего Марадоны не стало 25 ноября. Легенда мирового футбола умер от инфаркта миокарда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Он хотел взять от жизни все" - Луческу о смерти Марадоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Представили Audi бизнес-класса

Актер был голым почти весь фильм

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

Правительство утвердило устав новой военной структуры

"Приключения Алисы в Стране чудес" автор придумал на пикнике

Началась новая миссия на Марсе

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 25876
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 12780
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11457
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 7472
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
Дочь Веры Брежневой позировала в топе без бюстгальтера
8
 Просмотров: 7425
Спорт
Появился новый претендент на Яремчука
Появился новый претендент на Яремчука Просмотров: 145
Адвокат Марадоны обвиняет врачей в смерти своего клиента
Адвокат Марадоны обвиняет врачей в смерти своего клиента Просмотров: 180
"Огромная потеря для мира в целом" - Зидан о смерти Марадоны
"Огромная потеря для мира в целом" - Зидан о смерти Марадоны Просмотров: 108
Стала известна причина смерти Марадоны
Стала известна причина смерти Марадоны Просмотров: 648
"Это неуважение к государству" - Маркевич о техническом поражение сборной Украины
"Это неуважение к государству" - Маркевич о техническом поражение сборной Украины Просмотров: 324
Больше всего комментируют
2
Цена перемирия Владимира Зеленского: на фронте погиб наш воин
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
1
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо"
1
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Голосов: 165
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть