"Он хотел взять от жизни все" - Луческу о смерти Марадоны

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: УНИАН

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал смерть выдающегося аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Вероятно, для будущих поколений было бы лучше, если бы Марадона оставил о себе только хорошие воспоминания. Но это был бы не он. Диего прожил жизнь со всеми ее моментами, даже плохими. Он хотел взять от жизни все, прожить его с максимальной интенсивностью, а иногда и за ее пределами ".

Он прожил всего 60 лет, а другие живут сотни. Марадона ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон ... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции людям ... Диего никогда не переживал, что он больше не может соответствовать своему таланту, и это его погубило", - отметил Луческу в комментарии Gazeta Sporturilor

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Диего Марадоны не стало 25 ноября. Легенда мирового футбола умер от инфаркта миокарда.