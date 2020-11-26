"Огромная потеря для мира в целом" - Зидан о смерти Марадоны

Диего Марадона остается одним из лучших игроков в истории футбола. Фото: REUTERS

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о смерти бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны.

"Это огромная потеря для мира футбола и для мира в целом. В моей памяти еще свежие воспоминания о Кубке мира 1986 года, мне было 14 лет. Марадона был уникален.

Моим кумиром был Энцо Франческоли, но Марадона был игроком, которого все мы любили. Он был потрясающим. Мне повезло сказать Марадоне, что я считаю его блестящим игроком.

Мне очень жаль, особенно его семью. Я не могу найти слов, чтобы выразить чувства. Мы все огорчены", - сказал Зидан в комментарии AS.

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Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти легендарного футболиста стал инфаркт.