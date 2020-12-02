Одноклубник Малиновского поссорился с тренером в прямом эфире

Гомес считается лидером "Аталанты". Фото Рейтер

Капитан "Аталанты" и экс-игрок "Металлиста" Алехандро Гомес вступил в перепалку с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Перед перерывом Гасперини попросил Гомеса остаться справа в атаке, но 32-летний аргентинец ответил отказом, а крик был дополнительно усилен эхом из-за отсутствия зрителей, поэтому попал в телевизионный эфир. Тренер "Аталанты" в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел по ходу второго тайма.

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В группе D путёвку в плей-офф турнира уже завоевал "Ливерпуль". Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает "Аталанта" (8). "Аякс" располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает "Мидтьюлланн" (1).