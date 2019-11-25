"Очень многому научился у Лобановского" - Ребров

Сергей Ребров уже второй сезон работает в Венгрии. Фото: ФК "Динамо

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о влиянии легендарного Валерия Лобановского на его тренерскую карьеру.

"Ездил на стажировку в" Манчестер Сити ", в" Боруссию "Клоппа. Мне нравились модели игры тех команд, этих тренеров. Пытался что-то почерпнуть от них. Конечно, очень много взял от Лобановского.

Можно использовать какие-то инструменты его тренировок, они были весьма непростыми. В наших условиях просто использовать это, но его харизма, требовательность к себе и игроков, наверное, были самыми важными в его работе, а не только тактические моменты, отношение к игре. Наверное, когда игроки это видят, они это принимают, становятся сильнее ", - цитирует Реброва" Футбол 24 "со ссылкой на" Вацко Live ".

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Сергей Ребров работал в "Динамо" с 2014 по 2017 годы, получив по 2 победы в чемпионате и Кубке Украины, а также выиграв Суперкубок Украины. Сейчас украинский специалист работает в "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии в прошлом сезоне.