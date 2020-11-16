"О Суперлиге не может быть и речи. Популистская фантазия 2-3 руководителей"- президент УЕФА

Александр Чеферин не верит в возможность создания Суперлиги. Фото: REUTERS

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался об идее создания европейской Суперлиги.

По словам руководителя УЕФА, создание Суперлиги не пойдет на пользу развития футбола.

"О Суперлиге не может быть и речи. Это фантазия 2-3 руководителей, которых не беспокоит солидарность. Они заботятся только о себе, они могут навредить даже собственным клубам, чего они, вероятно, пока что не осознают.

Это несерьезная идея. Она возникла из-за ухода бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу. Я считаю, что это скорее популистская или политическая идея", - заявил Чеферин в комментарии Marca.

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Сильнейшие клубы хотят создать футбольную лигу, которая будет выше национальных чемпионатов и еврокубков.