Невеста Зинченко готова была пожертвовать свадьбой ради Евро-2020

Об отношениях Александра Зинченко и Власти Седан стало известно в начале 2019 года. Фото: Инстаграм Власти Седан.

Невеста футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Власти Седан готова была пожертвовать свадьбой ради Евро-2020.

Девушка работает во время матчей сборной Украины в флэш-зоне, где берет первые комментарии у футболистов после игры.

"Скучаю и по работе, и по футболу. Не хватает привычного образа жизни: выйти на улицу, встретиться с друзьями, но если все близкие люди рядом живы и здоровы - это самое главное.

Когда встал вопрос о переносе Евро-2020, я настолько расстроилась, что готова была пожертвовать свадьбой, причем не задумываясь. Я настолько жила будущим турниром, готовилась. Это была моя мечта", - цитирует Седан сайт телеканала "Футбол".

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Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Александр Зинченко и Влада Седан планировали пожениться летом 2020 года.