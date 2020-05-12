Невеста Зинченко готова была пожертвовать свадьбой ради Евро-2020

Невеста футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Власти Седан готова была пожертвовать свадьбой ради Евро-2020.
Девушка работает во время матчей сборной Украины в флэш-зоне, где берет первые комментарии у футболистов после игры.
"Скучаю и по работе, и по футболу. Не хватает привычного образа жизни: выйти на улицу, встретиться с друзьями, но если все близкие люди рядом живы и здоровы - это самое главное.
Когда встал вопрос о переносе Евро-2020, я настолько расстроилась, что готова была пожертвовать свадьбой, причем не задумываясь. Я настолько жила будущим турниром, готовилась. Это была моя мечта", - цитирует Седан сайт телеканала "Футбол".
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Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Александр Зинченко и Влада Седан планировали пожениться летом 2020 года.
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