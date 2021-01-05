"Не хожу много в Киеве, это не мой город" - Срна

Дарио Срна 15 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о жизни в Киеве, Львове и Харькове.

По словам хорвата, ему некомфортно жить в Киеве.

"Я не хожу в Киеве, это не мой город. Донецк - мой. С женой люблю поесть в ресторане, а так любимого места нет. Люблю в "Оперу" поехать, выпить кофе, пообщаться с директором нашим, там, где все наши люди.

Играли во Львове. Прекрасный стадион, прекрасный город, люди добрые. Но были некоторые проблемы. Мало людей ходило на наши матчи в УПЛ. На ЛЧ, ЛЕ было много, фантастическая атмосфера была.

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Мы всегда будем благодарны Львову, Харькову, всем, кто нас поддерживал в трудные времена. Харьков ближе к Донецку, наших людей там гораздо больше, чем во Львове. Приезжают люди, на матчах чемпионата бывало 3-10 тысяч человек.

Привыкаешь к переездам. Мы профессионалы, мы имеем контракты, зарплаты. Должны работать и играть, потому что должны уважать свою работу", - сказал Срна в эфире клубного YouTube-канала.

После начала боевых действий на Донбассе "Шахтер" переехал в Киев. Сначала играл во Львове, затем Харькове. С лета 2020-го проводит матчи на НСК "Олимпийский".

Дарио Срна выступал за "Шахтер" 15 лет. С 2019 года работает помощником главного тренера Луиша Каштру и стал директором футбола донецкой команды.