Назвали все пары 1/16 финала Лиги Европы

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Стали известны все пары 1/16 финала:
"Вольфсберг" – "Тоттенхэм";
"Динамо" – "Брюгге";
"Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед";
"Бенфика" – "Арсенал";
"Црвена Звезда" – "Милан";
"Антверпен" – "Рейнджерс";
"Славия" Прага – "Лестер";
"Зальцбург" – "Вильярреал";
"Брага" – "Рома";
"Краснодар" – "Динамо" Загреб;
"Янг Бойз" – "Байер";
"Мольде" – "Хоффенхайм";
"Гранада" – "Наполи";
"Маккаби" Тель-Авив – "Шахтер";
"Лилль" – "Аякс";
"Олимпиакос" – "ПСВ".
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Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25-го. Сеяные команды ответную встречу проведут на своем поле.
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