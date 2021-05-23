Назвали сумму, за которую "Тоттенхэм" согласится продать своего форварда

гарри Кейн является ведущим игроком "Тоттенхэма". Фото: Reuters

Переход нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна может обойтись "Манчестер Сити" более чем в € 116 млн, сообщает журналист Ян Чизман в своём "твиттере".

Ранее сообщалось, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой и манкунианцы заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви.

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Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. Контрактное соглашение английского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.