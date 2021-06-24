Назвали сумму, которую "Шахтер" потратил на трех новичков

Марлон должно усилить оборону "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" потратил на новых футболистов €38 млн.

Состав "горняков" пополнили бразильцы Педриньйо и Марлон, а также африканец Траоре.

"Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Жуниор Мораес. И нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята только. Поэтому приняли Траоре из "Аякса", у которого есть опыт больших матчей. Если говорить о Педриньйо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете, но Марлос физически все 90 минут не может играть. И нужна конкуренция, поэтому появился Педриньйо. Универсальный игрок в атаке.

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По Марлону, то для Роберто Де Дзерби это было ключевое подписания. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, является передача.

"Шахтер" в Украине должен выигрывать все, но мы больше думаем о еврокубках. Хотим там себя проявить, а без усиления этого не сделать. 38 миллионов? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, и она более или менее адекватная. Нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные расходы", - рассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии BurBuzz.

По информации Transfermarkt, клуб купил Марлона за €12 млн, Педриньйо обошелся в €18 млн, а за Траоре отдали €8-10 млн. В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. Новым тренером команды стал итальянец Роберто Де Дзерби.