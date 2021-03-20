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суббота, 20 марта 2021 21:32

Назвали сумму, которую давала "Бавария" за бразильца "Шахтера"

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Назвали сумму, которую давала &quot;Бавария&quot; за бразильца &quot;Шахтера&quot;
Додо имел предложения от "Баварии" и ПСЖ. Фото: "Шахтер"

Ассистент директора "Шахтёра" по футболу Карло Николини сообщил, что украинский клуб отклонил предложение "Баварии" по защитнику Додо.

"У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут играть в любой команде. Например, за Додо следят многие клубы. В Италии предлагают за него € 4 млн, когда мы отказались от официального предложения "Баварии" на € 25 млн", — цитирует Николини сайт журналиста Николо Скиры.

Сообщалось, что Додо может продолжить карьеру во Франции или Германии. Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо интересовался 22-летним бразильцем. Сообщалось, что донецкий клуб готов расстаться с игроком за € 30 млн, а "Бавария" предлагала за защитника € 20 млн.

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Додо перешёл в "Шахтёр" из бразильской "Коритибы" в январе 2018 года. Контракт футболиста с донецким клубом действует до 30 июня 2022 года.

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