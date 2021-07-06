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вторник, 06 июля 2021 07:44

Назвали следующего тренера "Динамо", который должен заменить Луческу

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Назвали следующего тренера &quot;Динамо&quot;, который должен заменить Луческу
Мирча Луческу и его сын Разван. Фото: Ziaruldevrancea.ro

Разван Луческу может стать новым тренером киевского "Динамо".

Бывший игрок киевлян Тибериу Гиоане считает, что Мирча Луческу в "Динамо" заменить его сын.

"Я ожидал, что Мирча подпишет контракт с "Динамо". Как он завоевал титулы с бухарестскими "Динамо" и "Рапидом", затем с"Галатасараем" и "Бешикташем", так это произошло и в Украине. С первого раза взял все с киевским "Динамо", с молодой командой! Плюс выход в группу Лиги чемпионов.

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Радикальных болельщиков "Динамо", бросающих вызов Луческу, мало. Они никогда не изменятся, даже если Мирча пробудет в Киеве 10 лет. Я надеюсь, что Мирча пробудет в "Динамо" еще несколько лет, а потом в Киев приедет Разван и создаст там династию Луческу", - сказал Гиоане в интервью Fanatik.ro.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 Контракт румына действует до лета 2023 года. В первом своем сезоне он выиграл все внутренние трофеи и вывел команду в Лигу чемпионов.

Разван Луческу сейчас возглавляет греческий ПАОК. Также работал в румынский клуба и командах с Ближнего Востока.

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