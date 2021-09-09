Назвали лучшего игрока матча Чехия - Украина

Виктор Корниенко проводит второй сезон в первой команде "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" 22-летний Виктор Коранеинко стал лучшим игроком товарищеского матча Чехия - Украина.

Аналитическая компания InStat насчитала защитнику 315 баллов, сообщает сайт организации.

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В этой встрече Корниенко забил единственный гол украинской команды.

На втором месте Андрей Ярмоленко, у которого 279 баллов, у Дениса Бойко и Александра Зубкова по 268 баллов и Александр Зинченко - 263.

Наихудшим среди украинцев стал нападающий "Шахтера" Даниил Сикан.

Матч Чехия - Украина завершился вничью - 1:1. 9 октября сборная Украины проведет матч против Финляндии. Виктор Корниенко с 2020 года играет в первой команде "Шахтера". Это для него первый матч за национальную команду.