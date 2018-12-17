Назвали конкурента украинца за место в "Роме"

Барриос заинтересовал "Рому". Фото: InterMilano.ru

Опубликовали имя футболиста из Южной Америки, который может помешать переходу Руслана Малиновского из "Генка" в "Рому".

Руководство "Ромы" рассматривает возможность трансфера 25-летнего опорного полузащитника "Бока Хуниорс" Вилмара Барриоса, сообщает Footboom.

На данный момент переговоры ведутся с представителями обоих футболистов.

Источник оценивает шансы Барриоса и Малиновского подписать контракт с "Ромой", как 60/40 в пользу колумбийца.

Transfermarkt оценивает Барриоса в 10 млн евро. За украинца "волки" готовы предложить 11-12 млн евро.

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В последнем матче за "Генк" с "Остенде" (2:0) Малиновский забил 8 мяч в чемпионате Бельгии.