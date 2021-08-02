Назвали главного кандидата на пост тренера сборной Украины

Украинский тренер 70-летний Мирон Маркевич является главным кандидатом на пост наставника национальной команды.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предложит Маркевичу возглавить сборную Украины до конца 2021, сообщает Meta-ratings.

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Если Маркевич откажется, второй кандидат на эту должность - 59-летний Алексей Михайличенко.

Сейчас Маркевич занимает пост председателя комитета сборных УАФ, а Михайличенко - вице-президент ассоциации.

Есть вариант, что Сергей Ребров разорвет контракт с "Аль-Айном" в конце года и примет сборную Украины.

Исполком УАФ состоится 9 августа, на нем будет известно, кто возглавит сборную.

Ранее Андрей Шевченко объявил о завершении контракта с УАФ. Наставник работал в должности последние пять лет и смог вывести сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до 1/4 финала.

Последним местом работы Маркевича был "Днепр", который он покинул летом 2016 года. Михайличенко тренировал "Динамо" в сезоне 2019/20.