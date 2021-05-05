Над Моуриньо начали насмехаться авиаперевозчики

Моуриньо никак не может снова достичь успеха. Фото: Reuters

Пресс-служба ирландской авиакомпании RyanAir в социальных сетях отреагировала на переход известного 58-летнего португальского тренера Жозе Моуриньо в итальянскую "Рому".

"Жозе будет рад узнать, что в настоящее время мы летаем из Лондона в Рим всего за 17 евро. Из-за отсутствия трофеев с "Тоттенхэмом", мы ожидаем, что данного тарифа достаточно для поездки без ручной клади", — гласит сообщение авиакомпании RyanAir в "Твиттере".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько будет зарабатывать Моуриньо в "Роме"

Моуриньо начнет работу с "Ромой" c 1 июля 2021 года. Жозе Моуриньо до "Тоттенхэма" работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Униан Лейрии" и "Бенфике". Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на 3 сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.