На "Ролан Гаррос" арестовали российскую теннисистку

Яне Сизиковой грозят крупные неприятности в Париже. Фото: Michal Kamaryt / ТАСС

В Париже арестовали российскую теннисистку 26-летнюю Яну Сизикову.

Россиянку подозревают в участии в матче с фиксированным результатом на "Ролан Гаррос", сообщает Sport.ua.

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В матче первого круга в парном разряде она вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла Айли Томлянович и Сторм Сандерс.

Ее гостиничный номер обыскали. Ее подозревают в участии в договорном матче, который Сизикова провела на "Ролан Гаррос" в прошлом году.

Тогда букмекеры обратили внимание антикоррупционных структур на подозрительно высокие ставки на определенные моменты в матче первого круга. А именно - на пятый гейм второго сета, в котором россиянка допустила две двойные ошибки. Тот гейм Сизикова проиграла всухую.

На "Ролан Гаррос" продолжают выступать два украинском - Элина Свитолина и Марта Костюк. В 1/16 финала Костюк сыграет против Варвары Грачевой с России, а Свитолина поменяется силами с чешкой Барбарой Кревчековою. В прошлом году победителем турнира стала полька Ига Свьонтек.