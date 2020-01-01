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Моуриньо получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперников

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Моуриньо получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперников
Моуриньо почти год был без работы. В ноябре его пригласил "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получил желтую карточку в матче 21-го тура Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (0:1). Арбитр встречи Майк Дин наказал португальского специалиста за поведение в технической зоне соперника. Моуриньо в конце матча подглядывал в блокнот тренеров "Саутгемптона", чтобы понять тактику.

"Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем (очевидно, одним из тренеров "Саутгемптона"), – цитирует Моуриньо "Трибуна".

Португалец известен тем, что сам по ходу матчей часто делает тактические заметки в своем блокноте.

Лондонцы после назначения Жозе Моуриньо на пост главного тренера стартовали с трех побед подряд, однако затем выиграли только в трех из восьми матчей.

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В четырех последних играх АПЛ "Тоттенхэм" одержал лишь одну победу и, набрав 30 очков, остается на шестом месте в таблице.

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