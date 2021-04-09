"Милан" охотится за 19-летним вратарем сборной Украины

Анатолий Трубин проявил себя в ЛЧ. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах вратаря сборной Украины и донецкого "Шахтера" 19-летнего Анатолия Трубина.

В лице украинского голкипера "россонери" видят замену Джанлуиджи Доннарумме, сообщает CalcioLine.com.

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Контракт Доннаруммы с "Миланом" действует до 30 июня 2021 года. Стороны никак не могут договориться о продлении соглашения. В случае, если не будет подписан новый контракт, то "Милан" будет искать нового голкипера. Среди главных кандидатов Трубин.

Украинец смог себя проявить с лучшей стороны в Лиге чемпионов. Не пропустил ни одного мяча в 2-х матчах от лидера Серии А "Интера".

В текущем сезоне Анатолий Трубин смог выиграть конкуренцию у Андрея Пятова и стать основным вратарем "Шахтера". В активе голкипера 1 матч за сборную Украины.

Соглашение Трубина с "горняками" действует до лета 2024 года.