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вторник, 03 декабря 2019 08:23

Месси заговорил о завершении карьеры

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Месси заговорил о завершении карьеры
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч". Фото - Спорт

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заговорил о завершении карьеры.

Говорит, что имеет еще несколько лет, чтобы наслаждаться футболом.

"Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой. Я понимаю, сколько мне лет. И такие моменты становятся еще более особенными, потому что приближается момент ухода из футбола, а это трудно. Хотя у меня осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время просто летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперничеством и своей жизнью", - сказал футболист, передает Marca.

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Также аргентинец поделился эмоциями после получения "Золотого мяча-2019".

"Я помню, что за первым "Золотым мячом" я приехал в Париж в 22 года вместе с тремя братьями. Это было что-то невероятное. Теперь десять лет спустя, когда столько особого произошло в моей жизни, я здесь с женой, тремя сыновьями, братом и племянником. Как сказала моя жена, все это время я не переставал мечтать, стремиться расти, продолжать совершенствоваться изо дня в день и наслаждаться футболом", - добавил Месси.

Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионив. Аргентинец забил гол в ворота пражской "Славии" в матче 3-го тура группового турнира. Этот мяч позволил Лео установить рекорд - Месси забивает уже в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд.

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Дата
03
декабря

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