Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча"

Лионель Месси получил уже 6 "Золотой мяч" в своей карьере. Фото: рейтер

Журнал "France Football" 2 декабря объявил победителя на награду "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту года. Победу одержал форвард сборной Аргентины и "Барселоны" "Лионель Месси.

Месси опередил в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджил ван Дейка, форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и вингера "Ливерпуля" Садьйо Мане. Приз нападающему "Барселоны" вручил победитель предыдущего года Лука Модрич, пишет "Футбол 24"

Лучший молодой игрок - Маттейс где Лигт ( "Ювентус", сборная Нидерландов)

Премия Льва Яшина лучшему вратарю - Алиссон ( "Ливерпуль", сборная Бразилии)

Лучшая футболистка - Меган Рапино ( "Рейн", сборная США)

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"Золотой мяч -2019" стал рекордным, шестым для Лионеля Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У Криштиану Роналду пять ЗМ.