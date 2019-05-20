Месси повторил рекорд, который держался 66 лет

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и повторил рекорд. Фото: Фото Reuters.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз забил больше голов в Ла Лиге.

В последнем туре чемпионата Испании аргентинский нападающий оформил дубль в ворота "Эйбар", чем принес своей команде ничью в матче.

Таким образом, аргентинец уже в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд Тельмо Сарры, который в течение 1944-1953-х становился лучшим бомбардиром чемпионата, выступая за "Атлетик" также 6 раз.

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В активе Лионеля Месси после окончания Ла Лиги 36 голов в турнире, что является лучшим показателем. У ближайшего преследователя - Карима Бензема, 21 "взятие" ворот.