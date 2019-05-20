Месси повторил рекорд, который держался 66 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3196
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6480
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65039
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1152
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1467
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2385
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 801
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 414
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6508
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8172
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье
"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье
Уайлдер нокаутировал Бризила
Уайлдер нокаутировал Бризила
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 468
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 846
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1827
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9756
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1395
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 11:00

Месси повторил рекорд, который держался 66 лет

  Комментировать
Месси повторил рекорд, который держался 66 лет
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и повторил рекорд. Фото: Фото Reuters.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз забил больше голов в Ла Лиге.

В последнем туре чемпионата Испании аргентинский нападающий оформил дубль в ворота "Эйбар", чем принес своей команде ничью в матче.

Таким образом, аргентинец уже в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд Тельмо Сарры, который в течение 1944-1953-х становился лучшим бомбардиром чемпионата, выступая за "Атлетик" также 6 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хави Эрнандес: олицетворение испанского футбола

В активе Лионеля Месси после окончания Ла Лиги 36 голов в турнире, что является лучшим показателем. У ближайшего преследователя - Карима Бензема, 21 "взятие" ворот.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месси повторил рекорд, который держался 66 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 929614
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 68120
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 Просмотров: 34904
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 11953
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
3
 Просмотров: 9540
Спорт
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
 Просмотров: 72
Первый украинец стал чемпионом мира по боксу
Первый украинец стал чемпионом мира по боксу
 Просмотров: 153
ПСЖ готов подписать звезду "Челси" и сборной Франции
ПСЖ готов подписать звезду "Челси" и сборной Франции Просмотров: 90
Гвардиола отругал звезду "Манчестер Сити" после разгромного триумфа в Кубке Англии
Гвардиола отругал звезду "Манчестер Сити" после разгромного триумфа в Кубке Англии Просмотров: 342
Фонсека прокомментировал получение "Шахтером" чемпионского титула
Фонсека прокомментировал получение "Шахтером" чемпионского титула Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Зеленский распускает Раду
Голосов: 610
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua