Месси грозит уйти из "Барселоны" бесплатно

Месси хочет, чтобы руководители "Барселоны" подписали Неймара. Фото: рейтер

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси уверен в своем будущем в каталонском клубе клубе.

Испанский журналист Эдуардо Инда в эфире программы "El Chiringuito" рассказал, что Лионель Месси поставил "Барселоне" ультиматум о возвращении Неймара, пишет "Футбол 24"

"Месси не хочет даже видеть Гризманн. Он хочет, чтобы вернулся Неймар. Если этого не произойдет, то Лионель будет готов воспользоваться возможностью разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке", - заявил Инда.

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В текущем сезоне Лионель Месси провел за "Барселону" 8 матчей в чемпионате Испании На его счету 8 забитых мячей.