Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесли на 17:00

Агроном стадиона уверен, что поле будет в удовлетворительном состоянии. Фото "Шахтер"

"Динамо" официально объявило, что 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" не состоится в ранее запланированное время – 18 февраля в 19:55. Причина – сильные морозы.

Учитывая прогноз погоды, встреча начнется в 17:00 того же дня. Такое решение принято после согласования с соответствующими службами УЕФА.

18 февраля в Киеве ожидается температура -9...17°С, в период с 20:00 до 23:00: -15...17°С, с 14:00 до 17:00: -10...11°С.

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"Брюгге" прибыл в Киев без главного тренера и нескольких игроков, которые заразились коронавирусом.