Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесли на 17:00

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 333
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Просмотров: 567
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 1107
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 207
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 162
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 666
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1026
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 990
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 180
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 369
Фото
Все фото
20
3
7
8
4
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Видео
Все видео
"Ливерпуль" прервал серию поражений
"Ливерпуль" прервал серию поражений
Париж поиздевался над "Барселоной", "Ливерпуль" победил "Лейпциг": результаты матчей Лиги чемпионов
Париж поиздевался над "Барселоной", "Ливерпуль" победил "Лейпциг": результаты матчей Лиги чемпионов
Команда Ярмоленко опередила "Ливерпуль"
Команда Ярмоленко опередила "Ливерпуль"
"Барселона" создала чудо в матче против ПСЖ
"Барселона" создала чудо в матче против ПСЖ
Яремчук сделал хет-трик в чемпионате Бельгии
Яремчук сделал хет-трик в чемпионате Бельгии
Интервью
1/5
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Просмотров: 576
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 162
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 801
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 576
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2709
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 234
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 15:43

Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесли на 17:00

  Комментировать
Матч &quot;Динамо&quot; – &quot;Брюгге&quot; перенесли на 17:00
Агроном стадиона уверен, что поле будет в удовлетворительном состоянии. Фото "Шахтер"

"Динамо" официально объявило, что 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" не состоится в ранее запланированное время – 18 февраля в 19:55. Причина – сильные морозы.

Учитывая прогноз погоды, встреча начнется в 17:00 того же дня. Такое решение принято после согласования с соответствующими службами УЕФА.

18 февраля в Киеве ожидается температура -9...17°С, в период с 20:00 до 23:00: -15...17°С, с 14:00 до 17:00: -10...11°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брюгге" ожидает в Киеве дополнительное приключение

"Брюгге" прибыл в Киев без главного тренера и нескольких игроков, которые заразились коронавирусом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесли на 17:00». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 45306
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 1 Просмотров: 21303
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 11565
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 11034
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 8163
Спорт
Бразильский защитник рассказал, чем Семин отличался от остальных тренеров "Динамо"
Бразильский защитник рассказал, чем Семин отличался от остальных тренеров "Динамо" Просмотров: 261
Минздрав разрешил болельщикам вернуться на трибуны
Минздрав разрешил болельщикам вернуться на трибуны Просмотров: 153
Польский клуб назвал сроки аренды игроков "Динамо"
Польский клуб назвал сроки аренды игроков "Динамо" Просмотров: 108
Матч "Динамо" – "Брюгге" могут перенести на несколько часов
Матч "Динамо" – "Брюгге" могут перенести на несколько часов Просмотров: 702
"Брюгге" ожидает в Киеве дополнительное приключение
"Брюгге" ожидает в Киеве дополнительное приключение Просмотров: 414
Больше всего комментируют
23
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
Голосов: 178
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть