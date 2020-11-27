Марадона завещал бальзамировать и экспонировать свое тело

Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Легендарный футболист Диего Марадона хотел, чтобы его тело после смерти забальзамировали.

Марадона еще при жизни подписал документы, согласно которым предполагается бальзамирования и экспонирования его тела посмертно, информирует журналист TNT Sports Эрнан Кастильо.

Ближайшие родственники Марадоны узнали об этом только недавно и были откровенно шокированы. Несмотря на желание аргентинца, его похоронили на кладбище. Перед этим происходила церемония прощания с легендой в президентском дворце в Буэнос-Айресе, на которую пришли тысячи людей.

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Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за "Бока Хуниорс", "Барселону" и "Наполи". В составе сборной Аргентины стал обладателем Куба мира-1986 в Мексике.