"Манчестер Сити" одержал очередную победу

"Манчестер Сити" оторвался от преследователей на 15 очков. Фото Reuters

В Манчестере на стадионе "Этихад" состоялся стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:1.

Счёт был открыт на 15-й минуте матча — Рияд Марез сделал прострел во вратарскую, где бросившийся на перехват опорник "волков" Леандер Дендонкер срезал мяч в свои ворота.

Гости сравняли счёт на 61-й минуте — Жоау Моутинью со стандартного положения закрутил мяч в штрафную, где капитан "волков" Коннор Коди выбрал отличную позицию и головой в падении отправил мяч под самую штангу.

На 80-й минуте защитник хозяев Кайл Уолкер с правого фланга прострелил во вратарскую, где нападающий Габриэл Жезус использовал отскок мяча на ногу, поразив ворота.

На 90-й минуте Рияд Марез аккуратным ударом с 12-ти метров направил мяч в дальний нижний угол ворот.

Окончательный счёт на 93-й минуте установил Габриэл Жезус, оформивший дубль.

"Манчестер Сити" в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Вулверхэмптон" (34) — на 12-м месте.

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Игрок сборной Украины Александр Зинченко матч провел на скамейке запасных. Кандидат в сборную Украины Макс Килмэн тоже остался в запасе.