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пятница, 01 мая 2020 11:45

"Манчестер Сити" нашел конкурента для Зинченко в "Барселоне"

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&quot;Манчестер Сити&quot; нашел конкурента для Зинченко в &quot;Барселоне&quot;
Нельсон Самеду импонирует Хосепа Гвардиолу за умение сыграть на нескольких позициях. Фото: ФК "Барселона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует приобрести защитника "Барселоны" Нельсона Самеду.

Руководство английского клуба договорилось с "Барселоной" о трансфере Семеду. За переход 26-летнего португальца "Сити" готов отдать защитника Жоау Канселу и доплатить еще некоторую сумму денег, которую установят каталонцы, сообщает Sport.es,

Нельсон Самеду играет на позиции правого защитника, но в текущем сезоне из-за травмы Хорди Альбы также неоднократно выходил на позиции левого защитника. Именно здесь в "Манчестер Сити" играет украинец Александр Зинченко.

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В текущем сезоне Александр Зинченко проиграл конкуренцию на позиции левого защитника французу Бенжамину Мэнди.

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