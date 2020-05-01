"Манчестер Сити" нашел конкурента для Зинченко в "Барселоне"

Нельсон Самеду импонирует Хосепа Гвардиолу за умение сыграть на нескольких позициях. Фото: ФК "Барселона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует приобрести защитника "Барселоны" Нельсона Самеду.

Руководство английского клуба договорилось с "Барселоной" о трансфере Семеду. За переход 26-летнего португальца "Сити" готов отдать защитника Жоау Канселу и доплатить еще некоторую сумму денег, которую установят каталонцы, сообщает Sport.es,

Нельсон Самеду играет на позиции правого защитника, но в текущем сезоне из-за травмы Хорди Альбы также неоднократно выходил на позиции левого защитника. Именно здесь в "Манчестер Сити" играет украинец Александр Зинченко.

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В текущем сезоне Александр Зинченко проиграл конкуренцию на позиции левого защитника французу Бенжамину Мэнди.