"Ман Сити" просматривает двух игроков сборной Украины

Виталий Миколенко уже второй сезон является основным игроком "Динамо", Фото: УАФ

Английский "Манчестер Сити" рассматривает варианты с подписанием защитников сборной Украины Виталия Миколенко и Николая Матвиенко.

Российский портал "Betting Insider", ссылаясь на надежный источник в английском клубе, сообщает, что "горожане" заинтересованы внимательно просматривают защитников сборной Украины, пишет "Футбол 24"

По информации источника, скауты английского гранда уже не просто изучают украинский наравне с десятками других футболистов. В Манчестере понимают, что после успешного выступления в отборочном турнире Евро-2020 на обоих обращают внимание и другие клубы. И если успехи продолжатся на самом чемпионате Европы, цена на футболистов будет расти.

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Виталий Миколенко является основным левым защитником "Динамо", а Николай Матвиенко имеет стабильную игровую практику "Шахтере" на позиции правого защитника.