Малиновский заменит Гомеса, но будет иметь проблемы

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" в двух последних матчах чемпионата Италии. Забил мяч "Фиорентине", сыграл 70 минут против "Ювентуса".Украинский полузащитник выступает в Бергамо второй сезон. Пока его не назовешь твердым игроком стартового состава, но шансы на это растут. Лидер и капитан "Аталанты",бывший игрок "Металлиста" Алехандро Гомес близок к тому, чтобы покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Джанпьеро Гасперини.

-Алехандро Гомес в "Аталанте" уже почти шесть лет- говорит журналист интернет-портала ua-football.com Леон Вургафт. - В современном футболе это много. Возможно, и команда, и её капитан и символ достигли потолка. Отсюда не лучшие результаты, раздражение, конфликты, потеря мотивации. Уже летом Гомес хотел уехать на Ближний Восток. Тогда не отпустили, что уже вызвало раздражение.

Сезон он начал на несколько новой позиции - прямо под двумя нападающими. И очень успешно. Однако затем Гасперини вновь начал сдвигать его. И именно на почве смещений на фланг капитан поссорился с тренером прямо во время матча. Похоже, вплоть до драки.

Что это означает для Малиновского? Уникальный шанс. Руслана как раз и брали как "вице-Гомеса", с целью предоставлять капитану отдых, а в итоге заменить. Просто не думали, что это состоится так быстро.По стилю игры в "Аталанте" на аргентинца не похож никто.

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Но прорывы украинца на дриблинге, техника, интенсивность, отличный удар немного напоминают. Других таких техничных игроков, таких дирижёров игрой, как Малиновский и Гомес, у Гасперини просто нет. Потому, если Гомес уйдёт, а бергамаски никого не купят, место Руслану в стартовом составе на первых порах обеспечено.Способен ли он преуспеть, стать лидером? Точно могу сказать, что оценивать его шансы на успех, исходя из прошлого, нецелесообразно. Гасперини - упрямый шаблонный тренер. Место для Гомеса в его составе лишь одно. Потому Малиновский играл в эти полтора года гораздо меньше, чем заслуживает. А ныне должен играть гораздо чаще и набрать уверенность в себе.

Тем не менее, нельзя не отметить его нестабильность от матча к матчу, слишком частые потери мяча. А в умных передачах он и Алехандро на разных планетах. Да и требования от наследника капитана будут заоблачными. Реальным сценарием я вижу успешное разделение Малиновским позиции с каким-то новым игроком. А вот в то, что он потянет её сам, станет новым лидером, не верю. Характер не тот, ожидания будут слишком велики, как и давление болельщиков. Неудачи команды могут списать на него.

Следующий матч "Аталанта" сыграет 20 декабря, воскресенье. Будут принимать "Рому", которую возглавляет бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.