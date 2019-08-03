Малиновский сыграл за "Аталанту" в стартовом составе

Малиновский не забивал "Лестеру"

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский с первых минут начал товарищеский матч против "Лестера". На второй тайм вместо него вышел Алехандро Гомес.

"Аталанта" уступила "Лестеру" со счетом 1:2, все голы были забиты после ухода Малиновского на замену.

"Аталанта" – "Лестер" – 1:2

Голы: Перес (62), Варди (76) – Муриэль (89, пен)

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Джимсити, Масьелло, Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Иличич, Сапата

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Это был третий матч Малиновского в английском турне. В предыдущем матче с "Норвичем" он отличился голевым пасом.