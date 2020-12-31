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четверг, 31 декабря 2020 15:14

Малиновский хочет покинуть "Аталанту" - СМИ

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Малиновский хочет покинуть &quot;Аталанту&quot; - СМИ
Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник "Аталанты" 27-летний Руслан Малиновский хочет сменить клуб.

Игрок сборной Украины недоволен своим положением в Бергамо, сообщает Voetbal 24.

Малиновский хочет поиграть в другой команде минимум полгода, чтобы не потерять место в сборной Украины на Евро-2020.

За ситуацией с игроком следят "Брюгге", "Генк" и "Антверпен", однако даже его аренда может быть не по карману этим клубам.

Transfermarkt оценивает Малиновского в €21 млн, его контракт с "Аталанты" рассчитан до лета 2024 года.

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В текущем сезоне Руслан Малиновский забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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