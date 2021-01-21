Лунин провалил дебют за "Реал"

Андрей Лунину не удалось дебют за "Реал". Фото: twitter.com/melchorcope

В рамках 1/16 финала Кубка Испании "Реал" на выезде сенсационно уступил представителю Сегунды Б "Алькояно" - 1:2.

"Реал" первым открыл счет в матче в конце 1-го тайма усилиями Эдера Милитао, который замкнул фланговые подачи.

За 10 мин. до конца игры "Алькояно" сравнял счет. Уже в овертайме хозяева забили 2-й раз,играя в меньшинстве.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин дебютировал за "сливочных". 1-й матч в составе "Реала" для Лунина вышел провальным. Украинский вратарь дважды неудачно сыграл на выходах, когда игроки "Алькояно" забивали из пределов вратарской. Также Андрей записал на свой счет желтую карточку.

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Андрей Лунин подписал контракт с "Реалом" летом 2018 года. Украинский вратарь играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо". В этом сезоне стал дублером основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа.