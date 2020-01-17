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пятница, 17 января 2020 09:26

Лунин опозорился в дебютном матче за "Овьедо"

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Лунин опозорился в дебютном матче за &quot;Овьедо&quot;
Андрей Лунин не помог своей команде добыть очки в матче против "Альмерии". Фото: из открытых источников

Украинский вратарь Андрей Лунин неудачно дебютировал за испанский "Овьедо" в матче против "Альмерии".

Первый тайм Лунин отстоял на ноль. Сделать это же во втором тайме не удалось. На 62-й минуте в ворота "Овьедо" был назначен пенальти. Пробивать пошел Нуньес. Он пробил справа от себя, в то время как Андрей прыгнул в другой угол ворот.

А потом Лунин допустил ошибку, которая стала результативной. Он без особой надобности вышел за пределы штрафной. И не найдя общего языка с партнером, кому выбивать мяч, позволил его перехватить сопернику. Нуньес таким подарком воспользовался сполна, отправив мяч уже в пустые ворота, сообщает "24 канал"

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Это поражение оставило "Овьедо" на семнадцатом месте в Сегунде.

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