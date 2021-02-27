Луческу является единственным шансом "Динамо" против "Вильярреала" – Грачев

Виктор Грачев не верит в киевское "Динамо". Фото: footballua.tv

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев оценил шансы украинских команд в 1/8 Лиги Европы. Он считает, что "Шахтеру" будет легче пробиться в четвертьфинал чем "Динамо".

"Жребий выпал средней тяжести, - говорит Виктор Александрович." Могли нарваться на "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", а могли и вытянуть и "Олимпиакос" или "Мольде". Поэтому сетовать на жребий грех.

Мне кажется, что шансы "Шахтера" все же выше. Ибо "Рома" несколько растрепанная команда - много пропускает. После каждого поражения идут разговоры об отставке Пауло Фонсеки. Сам тренер конфликтует с Эдином Джеко. Поэтому в этой паре шансы, по моему мнению, уровне - 50% на 50%.

Киевлянам будет труднее. Им вообще трудно даются матчи против испанских команд. А тут еще и "Вильярреал", который очень редко проигрывает в чемпионате - только три поражения при 13 ничьих. Если бы хотя бы половину этих матчей команда выиграла а вторую проиграла - боролась бы за зону Лиги чемпионов. Единственным шансом киевлян является их тренер - Мирче Луческу всегда удается что-то придумать. Может так будет и на этот раз. Мой прогноз - 70% на 30% в пользу "Вильярреала".

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Накануне легендарный экс-динамовец Йожеф Сабо скептически оценил шансы "Динамо". Он считает, что киевляне не демонстрируют должный уровень игры.