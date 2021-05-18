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вторник, 18 мая 2021 20:41

Луческу рассказал, почему не заиграл Супряга

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Луческу рассказал, почему не заиграл Супряга
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" 21-летний Владислав Супряга не смог заиграть в команде, потому что проиграл конкуренцию за место в составе команды.

Наставник киевлян Мирча Луческу оценил выступление в сезоне Супряги.

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"К сожалению, Супряга не подтвердил то, к чему мы стремились. Кроме организации игры в обороне нам нужно было забивать голы, а Виктор Цыганков и Виталий Буяльский были травмированы. Ответственность выпала на Супрягу, который не выдержал этой нагрузки. Он имел время на поле, но не делал то, что сейчас делает, например, Артем Беседин. Он не помогал нам так, как нужно в атаке. У него есть скорость и хорошая игра ногами, но нет агрессивности.

Он легко теряет мяч и уступает в борьбе. В итоге проиграл борьбу Беседину. Конечно, если бы команда была в середине таблицы, то Влад играл бы чаще. Ему нужно больше времени на поле", - сказал Луческу в эфире "Цыганик LIVE".

В сезоне УПЛ 2020/21 Владислав Супряга провел 17 матчей и забил 2 гола. Нападающий почил сезон в качестве главного нападающего, но затем потерял место в составе.
По сообщению СМИ, Супряга летом покинет "Динамо".

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