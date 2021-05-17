Луческу рассказал о своем будущем

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу не собирается уходить на пенсию.

Румынский тренер прокомментировал выступления команды, а также высказался о возможном завершении карьеры.

"Начало в "Динамо" был сложным, я думал не о выступлениях, а о восстановлении клуба с давними традициями.

Попасть в группу Лиги чемпионов было сложно, на мне была огромная ответственность. Это было важнее, чем трофеи, которые пришли позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайличенко окончательно покидает "Динамо"

Это была основа, с которой мы начали работу над другими трофеями. Хорошо, что сразу одержали победу в Суперкубке Украины.

Я хотел вернуться в футбол, проверить себя, увидеть, остались ли у меня амбиции и мотивация. Я сделал правильный выбор.

Я жил на базе "Динамо" около восьми месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что у меня есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию", - сказал Луческу в комментарии Prosport.ro.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2022 года. Президент "Динамо" Игорь Суркис хочет продолжить контакт с тренером еще не год. В своем первом сезоне в "Динамо" румын выиграл все внутренние трофеи и смог вывести команду в Лигу чемпионов.