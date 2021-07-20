Луческу отказался от шести игроков "Динамо"

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу определился, кто из игроков должен покинуть команду.

В планы румынского тренера не входит форвард Владислав Супряга и полузащитник Бенито, сообщает Meta-ratings.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" назвало цену на Супрягу

Еще четыре фамилии игроков "Динамо" неизвестны.

Луческу планирует отправить ненужных игроков со сборов, которые проходят в Швейцарии.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительные третьи мини-сборы в Австрию. 23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унион". А 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом". 1 августа "Динамо" сыграет с "Вересом" в стартовом туре УПЛ нового сезона.