Луческу отказался от шести игроков "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу определился, кто из игроков должен покинуть команду.
В планы румынского тренера не входит форвард Владислав Супряга и полузащитник Бенито, сообщает Meta-ratings.com.ua.
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Еще четыре фамилии игроков "Динамо" неизвестны.
Луческу планирует отправить ненужных игроков со сборов, которые проходят в Швейцарии.
21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительные третьи мини-сборы в Австрию.
23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унион". А 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом".
1 августа "Динамо" сыграет с "Вересом" в стартовом туре УПЛ нового сезона.
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