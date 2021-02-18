Луческу не нужен главный новичок Хацкевича

Александр Хацкевич и Фран Соль. Фото: "УНИАН".

Киевское "Динамо" не рассчитывает на испанского нападающего 28-летнего Франа Соля.

Тренер "Динамо" Мирча Луческу не видит места в составе для нападающего, которого просил подписать предварительный наставник киевлян Александр Хацкевич, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE".

"На Соля "Динамо" не рассчитывают вообще. Игрок переходит из команды, которая лидирует в чемпионате и играет в еврокубках, в Сегунду (2-й по силе дивизион Испании. - Gazeta.ua).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польский клуб назвал сроки аренды игроков "Динамо"

У "Динамо" есть Артем Беседин и Владислав Супряга, молодой Владислав Ванат", - сказал журналист.

Клуб Сегунды "Тенерифе" арендовал Соля до конца текущего сезона. Испанцы выкупят контракт нападающего, если выйдут в Ла Лигу.

"Динамо" заплатило нидерландскому "Виллем II" за Франа Соля €3,5 млн, но испанский форвард так и не смог заиграть в Украине.