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четверг, 18 февраля 2021 13:33

Луческу не нужен главный новичок Хацкевича

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Луческу не нужен главный новичок Хацкевича
Александр Хацкевич и Фран Соль. Фото: "УНИАН".

Киевское "Динамо" не рассчитывает на испанского нападающего 28-летнего Франа Соля.

Тренер "Динамо" Мирча Луческу не видит места в составе для нападающего, которого просил подписать предварительный наставник киевлян Александр Хацкевич, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE".

"На Соля "Динамо" не рассчитывают вообще. Игрок переходит из команды, которая лидирует в чемпионате и играет в еврокубках, в Сегунду (2-й по силе дивизион Испании. - Gazeta.ua).

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У "Динамо" есть Артем Беседин и Владислав Супряга, молодой Владислав Ванат", - сказал журналист.

Клуб Сегунды "Тенерифе" арендовал Соля до конца текущего сезона. Испанцы выкупят контракт нападающего, если выйдут в Ла Лигу.

"Динамо" заплатило нидерландскому "Виллем II" за Франа Соля €3,5 млн, но испанский форвард так и не смог заиграть в Украине.

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