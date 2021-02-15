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понедельник, 15 февраля 2021 21:00

Луческу нашёл основного форварда для "Динамо"

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Луческу нашёл основного форварда для &quot;Динамо&quot;
Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме". Фото: ФК "Динамо".

В матче 14-го тура УПЛ "Динамо" - "Олимпик" форвард хозяев Артем Беседин сделал дубль.

Нападающий проопустил 2020 из-за дисквалификации. Возвращение на поле стало триумфальным. Беседин забил в одном матче столько, сколько его конкурент Владислав Супряга за всю первую часть сезона.

В игре Беседина нет ничего удивительного. Он не может похвастаться умением обыгрывать соперников, или высокими скоростными качествами. Артем выполняет обычную для форварда работу - забивает свои мячи и навязывал борьбу защитникам соперника.

Этих качеств не хватало команде Мирчи Луческу в первой части сезона. Супряга так и не стал центрфорвардом. Его постоянно тянуло в глубину поля. Не хватало какой-то внутренней настойчивости, чтобы идти на каждый мяч. Владислав не хотел забивать простые мячи, а пытался проявлять свои сильные стороны.

Супряга так и не стал центрфорвардом

Беседин берет свое работоспособностью. Он борется за каждый мяч, за каждый отскок. "Олимпику" забил дважды играя на опережение. Попасть в пустые ворота не так сложно, но требует усилий бежать к воротам при каждом ударе в надежде на удачу. Наличие не менее трудолюбивого атакующего полузащитника Виталия Буяльского улучшает компонент прессинга для команды Луческу во второй части сезона.

Настойчивость Артема, кроме забитых мячей, дает другие дивиденды. Нападающий выполняет много черновой работы, которая важна для команды. Защитники соперника не смогут спокойно разыгрывать мяч. Активность Артема дает возможность проявлять себя другим игрокам. Внимание защитников к Беседина дает больше свободы других игрокам атаки "Динамо" - Жерсону Родригесу, Виктору Цыганкову, Карлосу Де Пене, которые теперь будут иметь больше пространства и меньше опеки.

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Беседин станет полезным для "Динамо" при позиционных атаках. Ибо можно добавить в игру элемент длинных передач, силовой борьбы в штрафной соперника. Фланговые передачи уже не будут так безнадежны. При игре вторым номером главная задача Артема - отвлекать внимание защитников, создавать на них давление, чтобы более быстрые игроки оставались один на один против своих визави, или имели больше пространства.

Фланговые передачи уже не будут такие безнадежные

Такая модель форварда для Луческу не нова. В "Шахтере" он использовал игроков подобного стиля. Луис Адриано или Брандао не были очень техничными или быстрыми нападающим. Они брали свое настойчивостью и работоспособностью. Это также помогало раскрыться другим игрокам атаки - Виллиану, Дугласу Косте, Алексу Тейшейре и другим.

Луческу критиковали за отсутствие активности на трансферном рынке. Приглашение нового нападающего имеет свои риски. Футболисту нужно адаптироваться не только к новому чемпионату, тренерским требованиям, но и коллективу, состоящего в основном из украинских игроков. Никто не знает, как в таких условиях поведет себя дорогой легионер. Все это время и дополнительные риски. Беседин работал с командой еще с ноября. Абсолютно адаптирован к игре команды. Он может приносить пользу из первых матчей.

Артем Беседин родился 31 марта 1996 года в Харькове. Воспитанник "Металлиста", в "Динамо" - с 2013 года.

Автор: Сергей Тищенко
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