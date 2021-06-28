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понедельник, 28 июня 2021 16:15

Луческу готов отпустить Супрягу в Италию

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Луческу готов отпустить Супрягу в Италию

Наставник "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал интерес итальянских клубов к нападающему Владислава Супряги.

"Владислав - талант, обладающий скоростью и хорошо бьет с обеих ног. Ему еще нужно улучшить свою игру в воздухе, но парню всего 21 год.

После того опыта, который он получил после победы со сборной Украины на чемпионате мира U-20, а также после выступлений за наше "Динамо" упряжке нужен новый опыт в сильном европейском чемпионате, чтобы сделать качественный скачок.

Я всегда поощряю молодых футболистов проверить себя на более высоком уровне. Если бы Супряга сказал мне, что у него есть возможность уехать в топ-чемпионат, особенно в Серии А, я бы ответил: "Езжай быстрее!", - сказал Луческу итальянским журналистам.

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Ранее в прессе писали, что на упряжи претендуют "Торино" и "Дженоа". В прошлом году им интересовалась "Болонья". В последнем чемпионате Супряга сыграл 17 матчей и забил 2 гола.

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