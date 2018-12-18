Ломаченко рассказал, почему не будет проводить бои в Украине

Ломаченко НЕ БУДЕТ драться в Украине

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о возможном бое в Украине.

"Сложно это будет организовать, потому что контракт у меня подписан с американской компанией. Для нее невыгодно организовывать бой в Украине, сомневаюсь, что они будут это делать в Украине", - сказал Ломаченко.

Василий имеет действующий контракт с компанией Top Rank.

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