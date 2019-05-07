"Ливерпуль" уничтожает "Барселону" и выходит в финал Лиги чемпионов

Жоржиньо Вейналдум - автор дубля в ворота "Барселоны", Фото: espnfc.com

"Ливерпуль" забил в матче полуфинала Лиги чемпионов четыре гола в ворота "Барселоны", прорвавшись в финал Лиги чемпионов.

Команда Клоппа без травмированного Салаха вышла вперед уже на 7-й минуте матча после гола Ориги, но больше забить в первой половине игры мерсисайдцам не удалось.

Во втором тайме случился настоящий шок для каталонцев, которые пропустили еще три гола и упустили верную возможность выйти в финал Лиги чемпионов.

На 54-й и 56-й минуте Жоржиньо Вейналдум забил два гола и быстро оформив дубль, сделав счет в двухматчевом противостоянии равным.

Решающий гол "Ливерпуля" забил на 79-й минуте матча все тот же Дивок Ориги. Защита "Барселоны" растерялась во время углового и оставила бельгийца одного, после чего тот в касание пробил точно в верхний угол тер Штегена — 4:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси назвал 3 игроков, которых необходимо подписать "Барселоне"

"Ливерпуль" совершил невероятный камбэк и стал первым полуфиналистов текущего розыгрыша ЛЧ. Второй участник финала, который состоится 1 июня на "Ванда Метрополитано" в Мадриде, определится завтра в матче "Тоттенхэма" и "Аякса".